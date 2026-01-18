Η BMW τα... μπερδεύει
Η ανανεωμένη Σειρά 5 επιλέγει πιο «συμβατική» σχεδιαστική προσέγγιση, διατηρώντας καθαρή αισθητική και περιορίζοντας τα στοιχεία της νέας σχεδιαστικής γλώσσας Neue Klasse σε σχέση με τις αρχικές προσδοκίες.

Η επόμενη γενιά της BMW Σειράς 5 για το 2027, φαίνεται να αναθεωρεί τις αρχικές υποθέσεις για το πώς θα ενσωματώσει τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία της μάρκας, γνωστή ως Neue Klasse. Παρά τις προσδοκίες ότι θα ακολουθήσει με δυναμικό τρόπο τη ριζοσπαστική γλώσσα που παρουσίασε η BMW με την Vision Neue Klasse, οι πιο πρόσφατες κατασκοπευτικές φωτογραφίες και οι ψηφιακές απεικονίσεις δείχνουν μια πιο «συγκρατημένη» ανανέωση παρά μια πλήρη μεταμόρφωση του μεσαίου πολυτελούς σεντάν.


