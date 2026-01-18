Στον πιο όμορφο δρόμο της Ελλάδας με ένα πολύ ιδιαίτερο αυτοκίνητο
Στον πιο όμορφο δρόμο της Ελλάδας με ένα πολύ ιδιαίτερο αυτοκίνητο
Αν λίγο πριν το τέλος του κόσμου σού δινόταν η ευκαιρία να οδηγήσεις σε ΜΙΑ διαδρομή με ΕΝΑ αυτοκίνητο, θα ήταν ανυπόφορη σπατάλη να μην διάλεγες τον Μπάρο και το GR Yaris.
UPD:
Μπορεί να είναι η χρονική συγκυρία. Να έχεις πήξει στη δουλειά, να μην αντέχεις άλλο τις ατελείωτες ώρες που πρέπει να περιμένεις το παιδί να παίξει στις παιδικές χαρές και τις πλατείες κάνοντας ανούσιες συζητήσεις με ανθρώπους που υποχρεωτικά συναναστρέφεσαι.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα