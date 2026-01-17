Τι φέρνει το 2026 η συγκεκριμένη εταιρεία;
Τι φέρνει το 2026 η συγκεκριμένη εταιρεία;
Νέα μοντέλα και νέες τεχνολογίες προβλέπει το στρατηγικό πλάνο της Volvo για τη νέα χρονιά.
UPD:
Όπως και για πολλούς ακόμη κατασκευαστές, το 2026 θα αποτελέσει για τη Volvo μια χρονιά με καθοριστικές, για το μέλλον της εταιρίας, πρεμιέρες τόσο νέων μοντέλων όσο και νέων τεχνολογιών.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα