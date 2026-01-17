Δοκιμάζουμε το Chery Tiggo 7 PHEV - Σε τιμή-έκπληξη για την Ελλάδα

Και ξαφνικά, μέσα σε λίγους μήνες, γεμίσαμε από κινεζικές εταιρείες. Σχεδόν έχουμε χάσει τον λογαριασμό με τα ονόματα και τα μοντέλα που ανακοινώνονται κάθε μήνα, σε μία άνευ προηγουμένου εμπορική -και όχι μόνο- απόβαση της Κίνας επί ευρωπαϊκού εδάφους.