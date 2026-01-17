Το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ μαζικής παραγωγής στον κόσμο είναι εδώ - Πόσο κοστίζει;
Εδώ και χρόνια, μιλάμε για ανθρωποειδή ρομπότ και πώς θα αλλάξουν τον κόσμο μας αλλά όλα αυτά έμοιαζαν περισσότερο με ένα μακρινό μέλλον παρά με μια πραγματικότητα που θα βιώσει η γενιά μας.

Ωστόσο πλέον βρισκόμαστε σε ένα σημείο που μια εταιρεία ετοιμάζεται να ξεκινήσει τη μαζική παραγωγή ανθρωποειδών ρομπότ, ένα εφιαλτικό σενάριο για κάποιους ή ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα για άλλους.

Αυτή την εβδομάδα, το Consumer Electronics Show (CES) εκτυλίσσεται στο Λας Βέγκας και εκεί η εταιρεία ρομποτικής Boston Dynamics παρουσίασε το νέο της ρομπότ με την ονομασία Atlas. Όχι μόνο αυτό, αλλά ανακοίνωσε επίσης ότι «θα ξεκινήσει αμέσως την παραγωγή του στις κεντρικές εγκαταστάσεις της, στη Βοστώνη».


