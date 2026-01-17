Μητσοτάκης: Χαίρομαι για τα αλκοτέστ

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και των νεκρών, επισημαίνοντας ότι για πρώτη φορά καταγράφεται μετρήσιμη βελτίωση, χωρίς αυτό να σημαίνει εφησυχασμό.

Όπως τόνισε, τα στοιχεία δείχνουν ότι η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο, αρκεί να υπάρξει συνέπεια στην εφαρμογή του νόμου και αλλαγή νοοτροπίας. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι για χρόνια τα τροχαία αντιμετωπίζονταν σχεδόν ως ένα «εθνικό πρόβλημα χωρίς λύση», κάτι που πλέον αρχίζει να ανατρέπεται μέσα από συστηματικούς ελέγχους και εκπαίδευση.

«Για πρώτη φορά βλέπουμε ότι προβλήματα τα οποία θεωρούσαμε περίπου άλυτα, αρχίζουν και αντιμετωπίζονται. Δεν είναι θέμα χαρακτήρα των Ελλήνων, είναι θέμα εκπαίδευσης και εφαρμογής του νόμου», ανέφερε χαρακτηριστικά.





