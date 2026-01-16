Αλλάζουν όλα άμεσα στον Κηφισό (+video)

Σχέδιο για περιορισμό της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στον Κηφισό και σε άλλους κομβικούς άξονες της Αττικής μπαίνει πλέον πιο σοβαρά στο τραπέζι, σύμφωνα με το Star. Το Υπουργείο Μεταφορών εξετάζει την απαγόρευση κίνησης φορτηγών από τις 7:00 έως τις 10:00 το πρωί, στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος που θα δοκιμαστεί αρχικά για μία εβδομάδα στην Αθήνα.