Αλλάζουν όλα άμεσα στον Κηφισό (+video)
Πιλοτικό πρόγραμμα απαγόρευσης κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων τις πρωινές ώρες εξετάζει το Υπουργείο Μεταφορών, με πρώτο στόχο την αποσυμφόρηση του Κηφισού.
Σχέδιο για περιορισμό της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στον Κηφισό και σε άλλους κομβικούς άξονες της Αττικής μπαίνει πλέον πιο σοβαρά στο τραπέζι, σύμφωνα με το Star. Το Υπουργείο Μεταφορών εξετάζει την απαγόρευση κίνησης φορτηγών από τις 7:00 έως τις 10:00 το πρωί, στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος που θα δοκιμαστεί αρχικά για μία εβδομάδα στην Αθήνα.
