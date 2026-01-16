Σε πόση ώρα δεν γράφει το αλκοτέστ;

Για πολλούς οδηγούς, το μεγαλύτερο λάθος δεν γίνεται τη νύχτα, αλλά το επόμενο πρωί. Εκεί όπου το «είμαι εντάξει τώρα» συγκρούεται με τη βιολογία και τον νόμο. Το αλκοόλ παραμένει στον οργανισμό πολύ περισσότερο απ’ όσο πιστεύουμε και η οδήγηση με υπολειπόμενη ποσότητα είναι εξίσου επικίνδυνη και αυστηρά τιμωρούμενη.