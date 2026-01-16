Οριστικό: Αμεση αφαίρεση του διπλώματος σε χιλιάδες οδηγούς
Όταν αφαιρείται το δίπλωμα από την Τροχαία, «σβήνει» πλέον αυτόματα και από το κινητό του οδηγού.
Αλλάζει οριστικά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το ψηφιακό δίπλωμα στο Gov.gr Wallet, βάζοντας τέλος σε ένα κενό που επέτρεπε μέχρι σήμερα στους παραβάτες οδηγούς να εμφανίζουν ψηφιακά την άδεια οδήγησης, ακόμη κι αν την είχαν παραδώσει στην αστυνομία.
Με τη νέα έκδοση της εφαρμογής, κάθε αφαίρεση διπλώματος από την Τροχαία θα ενημερώνει αυτόματα τα συστήματα του Gov.gr. Έτσι, το ψηφιακό δίπλωμα θα διαγράφεται άμεσα από το Gov.gr Wallet και δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κανέναν επόμενο έλεγχο.ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
