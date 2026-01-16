Οριστικό: Αμεση αφαίρεση του διπλώματος σε χιλιάδες οδηγούς
NEWSAUTO.GR

Οριστικό: Αμεση αφαίρεση του διπλώματος σε χιλιάδες οδηγούς

Όταν αφαιρείται το δίπλωμα από την Τροχαία, «σβήνει» πλέον αυτόματα και από το κινητό του οδηγού.

Οριστικό: Αμεση αφαίρεση του διπλώματος σε χιλιάδες οδηγούς
UPD:

Αλλάζει οριστικά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το ψηφιακό δίπλωμα στο Gov.gr Wallet, βάζοντας τέλος σε ένα κενό που επέτρεπε μέχρι σήμερα στους παραβάτες οδηγούς να εμφανίζουν ψηφιακά την άδεια οδήγησης, ακόμη κι αν την είχαν παραδώσει στην αστυνομία.

Με τη νέα έκδοση της εφαρμογής, κάθε αφαίρεση διπλώματος από την Τροχαία θα ενημερώνει αυτόματα τα συστήματα του Gov.gr. Έτσι, το ψηφιακό δίπλωμα θα διαγράφεται άμεσα από το Gov.gr Wallet και δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κανέναν επόμενο έλεγχο.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης