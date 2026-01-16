Ηρθε Ελλάδα σε τιμή ΣΟΚ

Πλήρως ανασχεδιασμένη, η νέα, 6η γενιά του Renault Clio είναι πάνω απ’ όλα εντυπωσιακή, διαθέτοντας ένα εντελώς νέο και ξεχωριστό στυλ που αντανακλά τη σύγχρονη προσέγγιση της μάρκας στον τομέα του design και της τεχνολογίας.



Κλείσιμο Το νέο Clio έχει αναβαθμιστεί συνολικά, συμπεριλαμβανομένης και της γκάμας των κινητήρων του. Διαθέτει κινητήρες που επιβεβαιώνουν περισσότερο από ποτέ τον χαρακτηρισμό του ως το πιο οικονομικό μοντέλο στη γκάμα των υβριδικών της Renault.

Εξωτερικά, αμέσως διακρίνει κανείς το μακρύτερο καπό, το αυξημένο (κατά 8χλστ.) μεταξόνιο των 2,59μ. και την έντονα δυναμική γραμμή της οροφής. Το αμάξωμα του νέου Clio δείχνει – και είναι – μεγαλύτερο από την προηγούμενη γενιά, με συνολικό μήκος που κυμαίνεται μεταξύ 4,05 στα 4,12μ. (μεγαλύτερο κατά 67χλστ.), με μεγαλύτερους προβόλους και πιο φαρδύ εμπρός μετατρόχιο (κατά 22χλστ.).

Στην ευρύχωρη καμπίνα του γαλλικού supermini, η εικόνα της αναβάθμισης είναι εμφανής σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές. Το ταμπλό διαθέτει μία διπλή οθόνη σχήματος V 10,1 ιντσών (ανάλογα την έκδοση), με την κεντρική οθόνη να είναι προσανατολισμένη προς τον οδηγό.

Το μικρής διαμέτρου τιμόνι προέρχεται από μοντέλα μεγαλύτερης κατηγορίας, ενώ ο αριθμός των στροφών από τέρμα σε τέρμα έχει μειωθεί σε 2,6 (από 3,3). Το τιμόνι ενσωματώνει, επίσης, το πλήκτρο Multi-Sense που παρέχει στον οδηγό τη δυνατότητα επιλογής προγραμμάτων οδήγησης.

Η χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ φτάνει τα 391 λίτρα (ανάλογα την έκδοση), ενώ αυτό είναι εύκολα προσβάσιμο χάρη στο χαμηλότερο (κατά 40χλστ. σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση) κατώφλι φόρτωσης.

Το νέο Renault Clio προσφέρει επιδόσεις ανώτερου επιπέδου καθώς διατίθεται με τρεις νέους κινητήρες. Η ισχύς τους κυμαίνεται από 115 έως 160 ίππους και έχουν σχεδιαστεί για να αξιοποιούν πλήρως τις μεγάλες δυνατότητες του πλαισίου.

Η εισαγωγική έκδοση της γκάμας είναι ο turbo τρικύλινδρος βενζίνης TCe των 1,2 λίτρων ο οποίος αποδίδει 115 ίππους και συνδυάζεται είτε με χειροκίνητο κιβώτιο, είτε με νέο αυτόματο διπλού συμπλέκτη EDC (αμφότερα 6 σχέσεων).

Η full hybrid έκδοση του νέου Clio προσφέρει 160 συνδυαστικούς ίππους, 1.000 χλμ. αυτονομίας και καλή οικονομία καυσίμου. Η ιπποδύναμη προέρχεται από έναν τετρακύλινδρο των 1,8 λίτρων και δύο ηλεκτροκινητήρες που τροφοδοτούνται από μπαταρία 1,4 kWh. Τη μετάδοση αναλαμβάνει ένα έξυπνο κιβώτιο πολλαπλών επιλογών χωρίς συμπλέκτη.

Σε μεταγενέστερο στάδιο, στις επιλογές της γκάμας θα προστεθεί και η έκδοση Eco-G με τον ίδιο turbo τρικύλινδρο κινητήρα διπλού καυσίμου (βενζίνης και LPG) και ισχύ 120 ίππων, που θα συνδυάζεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο EDC.