Σάρωσε η Νέα Δημοκρατία στην ΟΣΥ

Η παράταξη που κινείται στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας κατέκτησε 13 έδρες, το ΠΑΣΟΚ 3 έδρες και το ΚΚΕ 1 έδρα, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και άλλοι σχηματισμοί έμειναν εκτός εκπροσώπησης. Με άλλα λόγια, στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο των 17 εδρών διαμορφώνεται μια ισχυρή πλειοψηφία, που έχει τη δυνατότητα να καθορίσει ατζέντα, προτεραιότητες και ύφος στη διαπραγμάτευση με τη διοίκηση, αλλά και στη συνολικότερη δημόσια παρουσία του σωματείου.

Το αποτέλεσμα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί η ΟΣΥ δεν είναι μια “απλή” επιχείρηση. Κουβαλά καθημερινά το βάρος της μετακίνησης στην Αθήνα, με το λεωφορείο και το τρόλεϊ να λειτουργούν ως η ραχοκοκαλιά των μεταφορών για εργαζόμενους, μαθητές, φοιτητές και επισκέπτες. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ο συνδικαλιστικός συσχετισμός δεν μένει στα εσωτερικά. Μεταφράζεται σε επιλογές για τον τρόπο που τίθενται τα ζητήματα των βαρδιών, της ασφάλειας, των ωραρίων, της στελέχωσης, της συντήρησης και, τελικά, της αξιοπιστίας του δικτύου.