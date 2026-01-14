ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ: Το πατείς σε πατώ της AUTO ATHINA, η FMS, οι ανήσυχοι, οι δραστήριοι και οι νωχελικοί

• Επιστρέψαμε και τι να πρωτογράψουμε από τον χαμούλη που μου στείλατε όλο αυτό το διάστημα.



• Το σίγουρο είναι ότι όλα δείχνουν πως δε θα βαρεθούμε στην αγορά μας καθόλου το 2026. Αλλά παθιαστείτε κι άλλο. Μόνο έτσι θα πάμε την αγορά μπροστά…



• Από τους ασυγκράτητους νέους εισαγωγείς που βλέπουν να τους βγαίνει το ρίσκο (βλέπε Chery Σπανό), στις ενεργοποιήσεις των (επίσης νέων) εισαγωγέων μέσα στη χρονιά (βλέπε FMS), στις μεγάλες επιστροφές (βλέπε TEOREN – don’t call me pls), στο βύθισμα του αριστερού πεντάλ με τις νέες εταιρείες που προσφάτως στελεχώθηκαν (βλέπε XPENG, CHANGAN, AION κ.ά.), αλλά και στις αντιδράσεις που μαθαίνω ότι θα είναι ιδιαίτερα δυναμικές φέτος των υπαρχόντων – βλέπε Kosmocar – με Αραβανή on fire…

• Υπάρχουν λοιπόν στιγμές που η αγορά δεν ψιθυρίζει. Φωνάζει. Αρκεί να έχεις τη διορατικότητα να τη διαβάζεις. Να ακολουθείς τα ίχνη που αφήνει…



• Και αυτή την περίοδο, η αγορά, μέσω της AUTO ATHINA που έρχεται, δείχνει μία αγορά που δεν φωνάζει απλά, αλλά ουρλιάζει. Όχι για το ποιος θα κάνει το πιο φανταχτερό περίπτερο, αλλά για το πιο απλό και ταυτόχρονα πιο σύνθετο πράγμα: ποιος τελικά θα χωρέσει στα 35.000 τ.μ. στο Metropolitan;

• Συγκρούσεις επί συγκρούσεων, πάντα σε όμορφο και πολιτισμένο κλίμα (προς το παρόν), όχι για το «μπροστά», το «κέντρο» ή το «μεγαλύτερο», αλλά για το ποιος τελικά θα μπει. Μαθαίνω ότι οι διοργανωτές ζουν καταστάσεις που θυμίζουν άλλες εποχές – εποχές προ κρίσης. Όλοι θέλουν να είναι παρόντες. ΟΛΟΙ…

• Γιατί πλέον όλοι ξέρουν. Όσοι ήταν το ’24 στην Αθήνα, όσοι ήταν στη Θεσσαλονίκη το ’25, το έζησαν στο πετσί τους. Δεν έχει σημασία πού στέκεσαι. Μπροστά, πίσω, δεξιά, αριστερά, στη γωνία ή στη μέση. Αν υπάρχει κόσμος, δουλεύεις. Και ο κόσμος υπάρχει. Αρκεί να δει κανείς τι έγινε πρόσφατα στις Βρυξέλλες. Μια έκθεση που δεν είναι Γενεύη, δεν είναι Παρίσι, δεν είναι ΙΑΑ. Κι όμως, χαλασμός. Κόσμος παντού.

• Επιτυχία καθαρή, χωρίς υπερβολές και χωρίς τον μύθο της «μεγάλης έκθεσης». Αυτό δείχνει κάτι πολύ απλό: το κοινό διψά. Και η Αθήνα, με τη συμμετοχή που ετοιμάζεται, πάει για κάτι πολύ μεγαλύτερο.

• Την ίδια ώρα, έξω από τα… περίπτερα της εκθέσεως, γίνεται άλλος χαμός. Στα δίκτυα. Στους dealers. Στις συμφωνίες κάτω από το τραπέζι και πάνω από αυτό. Όλοι ψάχνουν τους καλύτερους και όλοι θέλουν τους πιο υγιείς οικονομικά. Και αυτοί είναι λίγοι, δυστυχώς.

• Οι «Κινέζοι» μιλάνε με εμπόρους που έχουν έτοιμα μαγαζιά, έτοιμες υποδομές, έτοιμο κόσμο. Και από την άλλη, οι «παλιές» εταιρείες αντιδρούν σκληρά. Γιατί όταν ένας dealer βάζει κινεζική φίρμα δίπλα στην υπάρχουσα, το τηλέφωνο χτυπάει από ψηλά. Και δεν είναι για καλημέρα. Είναι ένας πόλεμος χαμηλής έντασης, αλλά με υψηλά νεύρα.

• Έμαθα λοιπόν πως η Karenta παρέδωσε την Κρήτη στους Κρητικούς. Έδωσε τα Χανιά στον Σταρένιο, που έχει και το Ρέθυμνο, και το Ηράκλειο στον Παπακαλιάτη.



• Μαθαίνω ότι και ο Γιώργος Σπ. των 435 Chery μόνο τον Δεκέμβριο τρώει συχνά χοχλιούς μπουρμπουριστούς με τον Παπακαλιάτη…

• Πάμε και Λάρισα, που, όπως σας είχε γράψει η Πίσω Κίνηση, ο δραστήριος Καψιώχας την… κατέκτησε.

• Ο Σταύρος Τ. σκέφτεται σοβαρά να βάλει τη γερμανική σημαία της BMW στον Γέρακα…

• Δημιουργικές ανησυχίες για Πάρη Κυριακ. και Δαμάσκους ακούω… (don’t call me pls

• Η FMS, μαθαίνω, ότι έκλεισε την εισαγωγή ενός μικρού, αλουμινένιου, κινέζικου anti-Smart αυτοκινήτου, που κυκλοφορεί μόνο στην Ευρώπη – και κάνει αίσθηση.



• Η συνεργασία του ελληνικού «ερυθρόλευκου» ομίλου με την πελώρια γαλανόλευκη, πάνω στις κτηριακές εγκαταστάσεις (όποτε περνάω τις απολαμβάνω), με την Linktour Automotive μόλις ξεκίνησε…

• Και μέσα σε όλη αυτή την όμορφη δραστηριότητα της αγοράς μας, εμφανίζονται και οι γνωστές ηλίθιες φήμες, από το συνάφι μου. Απόσυρση, και να ’χαμε να λέγαμε.

• Η αλήθεια είναι μία και δεν σηκώνει σάλτσα. Δεν υπάρχει καμία απολύτως διάθεση από την κυβέρνηση για πρόγραμμα ευρείας απόσυρσης . Ίσως δώσουν κίνητρα σε κάποιες συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες για ηλεκτρικό… Και δεν το λέω επειδή «δεν υπάρχουν λεφτά». Λεφτά, αν θέλεις, βρίσκεις. Το πρόβλημα είναι αλλού. Το ισοζύγιο εισαγωγών–εξαγωγών είναι βαριά υπέρ των εισαγωγών και υπάρχει φόβος ότι μια απόσυρση θα το επιδεινώσει.

• Κατά τη γνώμη μου, λανθασμένος φόβος. Και το λέω όχι ως σχολιαστής του καφενείου, αλλά ως κάποιος που ξέρει λίγα οικονομικά, αλλά είναι δημοσιογράφος.

• Εκεί στην κυβέρνηση, βρείτε έναν-δύο σοβαρούς οικονομολόγους και θα σας πουν το ίδιο: μακροπρόθεσμα, μια τέτοια πολιτική δεν χρεώνει το κράτος, το ελαφρύνει. Μειώνει κατανάλωση καυσίμων, μειώνει εισαγωγές πετρελαίου, μειώνει εξάρτηση. Αυτό δεν είναι το «πράσινο» που όλοι επικαλούνται και θέλετε;

• Αλλά για να μην ξεφεύγουμε. Σήμερα, τώρα, δεν υπάρχει είδηση. Με πήραν από δύο κανάλια να μιλήσω για απόσυρση. Αρνήθηκα. Όχι από σνομπισμό. Από ευθύνη. Δεν βγαίνουμε απλώς για να βγούμε. Δεν τροφοδοτούμε την αγορά με θόρυβο επειδή κάποιοι χρειάζονται προβολή και κλικ. Αυτά μόνο κακό κάνουν. Η αγορά έχει ήδη αρκετή ένταση. Δεν χρειάζεται φήμες για να ζήσει. Ζει από μόνη της, αρκεί να την αφήσετε ήσυχη…

Έχω και άλλα πολλά να σας πω… Αλλά την άλλη Τετάρτη.

• Α, ενα τελευταίο. Η Ford επίσημα θα περάσει στην Inchcape από Ιούνιο…

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!

