Μεγάλη η χασούρα των ιδιοκτητών αυτών των αυτοκινήτων

Οι ιδιοκτήτες που πίστεψαν ότι ένα όχημα ηλεκτροκίνητο θα κρατούσε καλά την αξία του αντιμετωπίζουν πλέον πραγματικές δυσκολίες όταν θέλουν να πουλήσουν ή να ανταλλάξουν το αυτοκίνητό τους. Οι τιμές έχουν υποστεί πτώση που ξεπερνά κατά πολύ τα συνηθισμένα επίπεδα απαξίωσης, και αυτό φέρνει την ανάγκη για προσεκτικότερο σχεδιασμό πριν από κάθε αγορά.

Η περίπτωση της Tesla αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της μεταβολής. Τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα Tesla εμφανίζουν πολύ πιο έντονη πτώση τιμών σε σύγκριση με τον μέσο όρο της αγοράς. Σύμφωνα με δείκτες στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, τα μοντέλα της Tesla χάνουν σχεδόν το μισό της αξίας τους μέσα σε τρία χρόνια από την αγορά τους, θέση που την κατατάσσει ανάμεσα στις πιο γρήγορα απαξιούμενες μάρκες στην Ευρώπη. Σε πραγματικές αγγελίες μεταχειρισμένων στην Ελλάδα τα ίδια μοντέλα εμφανίζονται προς πώληση σε τιμές που πολλές φορές είναι αισθητά χαμηλότερες σε σχέση με λίγα χρόνια πριν, με μοντέλα τετραετίας ή πενταετίας να πωλούνται σε επίπεδα τιμών που για πολλούς ιδιοκτήτες σημαίνουν σημαντική οικονομική απώλεια έναντι του αρχικού κόστους.