Ε.Ε.: Ετοιμάζει υποχώρηση προς τους Κινέζους

Όταν πριν από περίπου ενάμιση χρόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε την εφαρμογή επιπλέον δασμών εισαγωγής στα κινεζικά αμιγώς ηλεκτροκίνητα οχήματα που εισάγονταν σε αυτή, το μέτρο αναμενόταν να περιορίσει την εξάπλωση των Κινέζων στην αγορά της Γηραιάς Ηπείρου.