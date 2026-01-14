Ε.Ε.: Ετοιμάζει υποχώρηση προς τους Κινέζους
Ε.Ε.: Ετοιμάζει υποχώρηση προς τους Κινέζους
Σύμφωνα με δημοσίευμα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζουν το ενδεχόμενο ριζικής αναθεώρησης της ισχύουσας πολιτικής στην εισαγωγή ηλεκτρικών οχημάτων από την Κίνα.
Σύμφωνα με δημοσίευμα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζουν το ενδεχόμενο ριζικής αναθεώρησης της ισχύουσας πολιτικής στην εισαγωγή ηλεκτρικών οχημάτων από την Κίνα.
Όταν πριν από περίπου ενάμιση χρόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε την εφαρμογή επιπλέον δασμών εισαγωγής στα κινεζικά αμιγώς ηλεκτροκίνητα οχήματα που εισάγονταν σε αυτή, το μέτρο αναμενόταν να περιορίσει την εξάπλωση των Κινέζων στην αγορά της Γηραιάς Ηπείρου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα