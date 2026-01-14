Αυτοκίνητο: Ολοι πάνε Τουρκία και κανείς Ελλάδα
Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο τα στελέχη της Dongfeng εξετάζουν το ενδεχόμενο να κατασκευάζουν αυτοκίνητα και στην Τουρκία.

Βάσει όσων αναφέρονται στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, η κινεζική Dongfeng βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες με επενδυτή για την έναρξη παραγωγής αυτοκινήτων στην Τουρκία.

Το δημοσιογραφικό μέσο επικαλείται ως πηγή σχετικές δηλώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου της Marcar, της εταιρείας που είναι ο τοπικός επίσημος διανομέας των αυτοκινήτων της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας στη χώρα.

