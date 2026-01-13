Προσοχή στο Audi R26- Ακούστε ήχο...(video)
Προσοχή στο Audi R26- Ακούστε ήχο...(video)
Το μονοθέσιο της Audi, με την κωδική ονομασία R26, ήταν το πρώτο αγωνιστικό προδιαγραφών 2026 που πάτησε στην πίστα για το shakedown, πριν την έναρξη των χειμερινών δοκιμών.
UPD:
Στη Βαρκελώνη, η Audi ολοκλήρωσε ήδη τους πρώτους γύρους με το νέο της αγωνιστικό αυτοκίνητο για τη σεζόν του 2026 την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα