Τελικά, παίζει ρόλο η ηλικία στα ατυχήματα;

Διαφορετικές ηλικίες, διαφορετικά λάθη πίσω από το τιμόνι. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της νέας ανάλυσης των τροχαίων ατυχημάτων με τραυματισμούς, η οποία φωτίζει πώς η ηλικία επηρεάζει τα αίτια των συγκρούσεων, αλλά όχι πάντα με τον τρόπο που θα περίμενε κανείς.