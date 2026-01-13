Ηλεκτροκίνηση: Ιδού ο μεγάλος νικητής του στοιχήματος

Δεν πρόκειται για έναν αγώνα ενός παίκτη, ούτε για μονομαχία Δύσης και Ανατολής με απλοϊκούς όρους. Τα πραγματικά δεδομένα της παγκόσμιας αγοράς δείχνουν κάτι πολύ πιο σύνθετο και, για πολλούς, απρόσμενο.