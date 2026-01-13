Το νέο BYD Atto 2 έφτασε στην Ελλάδα - Πόσο κοστίζει;
NEWSAUTO.GR

Με νέα, μεγαλύτερη σε χωρητικότητα μπαταρία 64,8 kWh και αυτονομία 430 χλμ., το ανανεωμένο B-SUV της BYD λανσάρεται στην ελληνική αγορά.

Η BYD λανσάρει επίσημα στην Ελλάδα το Atto 2 Comfort. Η νέα κορυφαία έκδοση του αμιγώς ηλεκτρικού SUV συνδυάζει μεγάλη χωρητικότητα μπαταρίας, αυξημένη αυτονομία και αναβαθμισμένο πακέτο εξοπλισμού άνεσης, ασφάλειας και προηγμένων τεχνολογιών.

