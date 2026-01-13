Ποια εταιρεία με ηλεκτρικές σκούπες τώρα κατασκευάζει… hypercar;


Ένα απρόσμενο άνοιγμα στην αυτοκινητοβιομηχανία έκανε κινεζικός όμιλος τεχνολογιών, παρουσιάζοντας στη CES 2026 πρωτότυπα ηλεκτρικά hypercar.



Η Dreame Tech, γνωστή διεθνώς για τις ρομποτικές σκούπες και τις συσκευές smart home, πραγματοποίησε την πρώτη της επίσημη εμφάνιση στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας.
Στο περιθώριο της έκθεσης CES στο Λας Βέγκας, ο κινεζικός όμιλος παρουσίασε τρία πρωτότυπα πανίσχυρα ηλεκτρικά, υπό τα εμπορικά σήματα Kosmera και Nebula Next.


