Η Ελληνική αστυνομία έχει πλέον Ελληνικές μοτοσικλέτες

Πρόκειται για το ηλεκτρικό σκούτερ NOOS, ένα όχημα που έχει δημιουργηθεί από Έλληνες, κατασκευάζεται από Έλληνες και παράγεται στην Ελλάδα. Made in Greece, by Greeks, με την πιο ακριβή έννοια της φράσης.

Η εισαγωγή του NOOS στον επιχειρησιακό εξοπλισμό της Ελληνικής Αστυνομίας δεν είναι απλά μια τυπική προσθήκη. Αντιπροσωπεύει μια σημαντική κίνηση που εμβαθύνει την εμπιστοσύνη στην ελληνική τεχνολογία και τη ντόπια βιομηχανία. Αυτό υποδεικνύει ότι η καινοτομία δεν προέρχεται μόνο από εξωτερικές πηγές, αλλά μπορεί να αναπτύσσεται, να εξελίσσεται και να υλοποιείται εντός της χώρας και με ελληνική υπογραφή, όπως κάνει η Ecoshift του ομίλου Πέτρος Πετρόπουλος, που συστηματικά στηρίζει τη βιώσιμη κινητικότητα και προάγει την ελληνική παραγωγή.

