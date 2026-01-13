Η Ελληνική αστυνομία έχει πλέον Ελληνικές μοτοσικλέτες
NEWSAUTO.GR

Η Ελληνική αστυνομία έχει πλέον Ελληνικές μοτοσικλέτες

Η Ελληνική Αστυνομία εισέρχεται σε μια νέα, ιστορική εποχή. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Σώματος, ένα όχημα που έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί στην Ελλάδα προστίθεται επίσημα στον στόλο της.

Η Ελληνική αστυνομία έχει πλέον Ελληνικές μοτοσικλέτες
UPD:

Πρόκειται για το ηλεκτρικό σκούτερ NOOS, ένα όχημα που έχει δημιουργηθεί από Έλληνες, κατασκευάζεται από Έλληνες και παράγεται στην Ελλάδα. Made in Greece, by Greeks, με την πιο ακριβή έννοια της φράσης.

Η εισαγωγή του NOOS στον επιχειρησιακό εξοπλισμό της Ελληνικής Αστυνομίας δεν είναι απλά μια τυπική προσθήκη. Αντιπροσωπεύει μια σημαντική κίνηση που εμβαθύνει την εμπιστοσύνη στην ελληνική τεχνολογία και τη ντόπια βιομηχανία. Αυτό υποδεικνύει ότι η καινοτομία δεν προέρχεται μόνο από εξωτερικές πηγές, αλλά μπορεί να αναπτύσσεται, να εξελίσσεται και να υλοποιείται εντός της χώρας και με ελληνική υπογραφή, όπως κάνει η Ecoshift του ομίλου Πέτρος Πετρόπουλος, που συστηματικά στηρίζει τη βιώσιμη κινητικότητα και προάγει την ελληνική παραγωγή.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης