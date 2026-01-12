Όταν έρθει το τέλος του κόσμου, καλό είναι να έχεις το νέο Rezvani Tank
Η Rezvani επιστρέφει δυναμικά το 2026 με το νέο Tank, ένα SUV που μοιάζει βγαλμένο από σενάριο μετα-αποκαλυπτικής ταινίας και απευθύνεται σε όσους αναζητούν κάτι εντελώς ριζοσπαστικό. Η βάση του αυτοκινήτου είναι το Jeep Wrangler, αλλά έχει δοθεί έμφαση στον εξοπλισμό με έντονες off-road ικανότητες, ακραία ισχύ και πλήρη θωράκιση.
