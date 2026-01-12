Πού πάνε τα εκατομμύρια ευρώ από τα πρόστιμα του ΚΟΚ;

Στην τελική ευθεία μπαίνει η εφαρμογή του νέου ψηφιακού συστήματος ελέγχου τροχαίων παραβάσεων, με 2.000 κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης να τοποθετούνται στην Αττική και τις κλήσεις να βεβαιώνονται πλέον ηλεκτρονικά, απευθείας στο κινητό του οδηγού.