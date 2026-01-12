Πού πάνε τα εκατομμύρια ευρώ από τα πρόστιμα του ΚΟΚ;
Πού πάνε τα εκατομμύρια ευρώ από τα πρόστιμα του ΚΟΚ;
Το νέο σύστημα «έξυπνων» καμερών και ηλεκτρονικών κλήσεων να αλλάζει πλήρως τον τρόπο είσπραξης και κατανομής των εσόδων.
UPD:
Στην τελική ευθεία μπαίνει η εφαρμογή του νέου ψηφιακού συστήματος ελέγχου τροχαίων παραβάσεων, με 2.000 κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης να τοποθετούνται στην Αττική και τις κλήσεις να βεβαιώνονται πλέον ηλεκτρονικά, απευθείας στο κινητό του οδηγού.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα