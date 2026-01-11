Ιδού οι πιο επικίνδυνες συνήθειες στο τιμόνι - Εσείς ποιες έχετε;
Ιδού οι πιο επικίνδυνες συνήθειες στο τιμόνι - Εσείς ποιες έχετε;
Αλκοόλ, κινητό, μανούρες με τους υπόλοιπους οδηγούς, πόδια στα ταμπλό, αυτά –και πολλά άλλα- είναι όσα δεν πρέπει να κάνουμε για να φτάσουμε ασφαλείς στο σπίτι μας.
UPD:
Βαρύς είναι ο φόρος αίματος που πληρώνει η ΕΕ στην άσφαλτο κάθε χρόνο. Οι άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους από τροχαία ατυχήματα ανέρχονται σε χιλιάδες, παρά την όποια πρόοδο έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα