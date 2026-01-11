Γιατί το αυτοκίνητό σου πλέον καίει περισσότερο;
Γιατί το αυτοκίνητό σου πλέον καίει περισσότερο;

Το λαμπάκι καυσίμου στο ταμπλό ανάβει πιο συχνά από ό,τι παλιά; Παρατηρείτε ότι χρειάζεστε ανεφοδιασμό νωρίτερα από πριν; Αυτό μπορεί να οφείλεται σε κάποια... θέματα!

Καθώς ένα αυτοκίνητο παλιώνει μπορεί να αυξηθεί λίγο η κατανάλωση, όμως αν η διαφορά είναι μεγάλη τότε μάλλον φταίνε συγκεκριμένοι τεχνικοί λόγοι. Παρακάτω παρουσιάζουμε τους πιο συνηθισμένους λόγους που ένα αυτοκίνητο αρχίζει να καίει περισσότερο καύσιμο σε σχέση με το παρελθόν.

Μπεκ καυσίμου
Τα μπεκ (fuel injectors) ψεκάζουν βενζίνη στον κινητήρα. Με τον καιρό μπορεί να λερωθούν από κατάλοιπα ή να βουλώσουν. Ένα βρώμικο μπεκ δεν ψεκάζει τη σωστή ποσότητα καυσίμου, με αποτέλεσμα λάθος μείγμα αέρα-βενζίνης που μειώνει την απόδοση και αυξάνει την κατανάλωση. Ευτυχώς, συνήθως τα μπεκ μπορούν να καθαριστούν σε ένα συνεργείο, ενώ μόνο αν έχουν σοβαρή βλάβη χρειάζονται αλλαγή.

Φίλτρα
Όταν το φίλτρο αέρα του κινητήρα βουλώσει από σκόνη, εμποδίζει τον κινητήρα να “αναπνεύσει” (να τραβήξει αρκετό οξυγόνο). Αυτό οδηγεί σε φτωχή καύση και ο κινητήρας καίει περισσότερο καύσιμο για να δώσει την ίδια ισχύ. Γι’ αυτό το φίλτρο αέρα πρέπει να αντικαθίσταται τακτικά, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.



