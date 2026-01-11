Video: Με στόλο πολυτελών SUV ο Νίκος Ανδρουλάκης στα μπλόκα
Στο μπλόκο των αγροτών στην Σιάτιστα Κοζάνης βρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, για να συναντήσει τους αγρότες που διαμαρτύρονται, επιλέγοντας να φτάσει εκεί με έναν στόλο που μόνο «αγροτικό» δεν τον λες.
Στο πλάνο κυριαρχούν πολυτελή γερμανικά SUV αξίας άνω των 120.000 ευρώ το καθένα (ως καινούργια), με πρώτο και πιο χαρακτηριστικό μία BMW X6, ενώ και η συνοδεία του κινείται στο ίδιο premium μήκος κύματος. Η εικόνα έχει τη δική της ειρωνεία, ειδικά όταν μιλάμε για έναν σοσιαλιστή πολιτικό αρχηγό που επιλέγει βαριά, ισχυρά και ακριβά SUV για να προσεγγίσει τη βάση της πρωτογενούς παραγωγής.
Και για να είμαστε ξεκάθαροι, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με αυτό. Ως αυτοκινητάδες, είμαστε υπέρ της τεχνολογίας, της καλής μηχανολογίας και των καλών αυτοκινήτων να χρησιμοποιούνται από Έλληνες πολίτες, είτε είναι ιδιώτες, είτε πολιτικοί, είτε ακόμη και σοσιαλιστές που κατά καιρούς, για τις ανάγκες της πολιτικής τους καριέρας, μπορεί να λαϊκίζουν. Το καλό αυτοκίνητο παραμένει καλό αυτοκίνητο. Η ειρωνεία απλώς κάνει την εικόνα πιο ενδιαφέρουσα.
