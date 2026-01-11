Eχει το ακριβότερο αυτοκίνητο από όλους (video)

Ο λόγος για τη θρυλική CLK GTR, μία από τις μόλις 25 που κατασκευάστηκαν για να ικανοποιήσουν τους κανονισμούς της FIA GT1 της εποχής, καθώς στη βάση του μοντέλου βρισκόταν ένα αγωνιστικό και όχι το αντίστροφο.