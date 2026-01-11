Eχει το ακριβότερο αυτοκίνητο από όλους (video)
NEWSAUTO.GR

Eχει το ακριβότερο αυτοκίνητο από όλους (video)

Ο οδηγός της Aston Martin F1 εντοπίστηκε πρόσφατα να οδηγεί στους δρόμους του Μονακό μία θρυλική και φυσικά πανάκριβη Mercedes.

Eχει το ακριβότερο αυτοκίνητο από όλους (video)

Ο Φερνάντο Αλόνσο δεν αγοράζει απλώς αυτοκίνητα για να τα έχει στη συλλογή του και η Mercedes που κατέχει είναι απόδειξη αυτής της φιλοσοφίας.

Ο λόγος για τη θρυλική CLK GTR, μία από τις μόλις 25 που κατασκευάστηκαν για να ικανοποιήσουν τους κανονισμούς της FIA GT1 της εποχής, καθώς στη βάση του μοντέλου βρισκόταν ένα αγωνιστικό και όχι το αντίστροφο.

