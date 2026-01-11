«Έξωση» της Mercedes A-Class από την Γερμανία
NEWSAUTO.GR

«Έξωση» της Mercedes A-Class από την Γερμανία

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, τα στελέχη της Mercedes-Benz αποφάσισαν να μεταφέρουν την παραγωγή της A-Class εκτός Γερμανίας.

«Έξωση» της Mercedes A-Class από την Γερμανία

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του ειδησεογραφικού πρακτορείου Reuters, οι άνθρωποι της Mercedes-Benz αποφάσισαν να αλλάξουν τη στρατηγική παραγωγής των μοντέλων τους.

Για την A-Class, το μικρότερο όχημα στην γκάμα της, αυτό σημαίνει ότι πλέον η κατασκευή της θα μεταφερθεί σε εργοστάσιο της εταιρείας που βρίσκεται στην Ουγγαρία και δεν θα πραγματοποιείται στη Γερμανία, πλέον.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ




Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης