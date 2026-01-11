«Έξωση» της Mercedes A-Class από την Γερμανία

Για την A-Class, το μικρότερο όχημα στην γκάμα της, αυτό σημαίνει ότι πλέον η κατασκευή της θα μεταφερθεί σε εργοστάσιο της εταιρείας που βρίσκεται στην Ουγγαρία και δεν θα πραγματοποιείται στη Γερμανία, πλέον.