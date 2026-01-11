«Έξωση» της Mercedes A-Class από την Γερμανία
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, τα στελέχη της Mercedes-Benz αποφάσισαν να μεταφέρουν την παραγωγή της A-Class εκτός Γερμανίας.
Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του ειδησεογραφικού πρακτορείου Reuters, οι άνθρωποι της Mercedes-Benz αποφάσισαν να αλλάξουν τη στρατηγική παραγωγής των μοντέλων τους.
Για την A-Class, το μικρότερο όχημα στην γκάμα της, αυτό σημαίνει ότι πλέον η κατασκευή της θα μεταφερθεί σε εργοστάσιο της εταιρείας που βρίσκεται στην Ουγγαρία και δεν θα πραγματοποιείται στη Γερμανία, πλέον.
