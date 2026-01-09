Ξεκίνησε το… τσουνάμι των νέων αυτοκινήτων

Μόνο σήμερα παρουσιάστηκαν πάνω από πέντε νέα αυτοκίνητα, αριθμός που από μόνος του δείχνει πόσο έντονος θα είναι ο ανταγωνισμός και πόσο πυκνό το πρόγραμμα των εταιρειών την επόμενη χρονιά.

Η χρονιά ανοίγει δυναμικά με μοντέλα που καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα της αγοράς. Από αμιγώς ηλεκτρικά και υβριδικά, μέχρι ανανεωμένες προτάσεις με έμφαση στην αποδοτικότητα και την τεχνολογία, το 2026 δείχνει ότι θα είναι μια χρονιά όπου οι καταναλωτές θα έχουν περισσότερες επιλογές από ποτέ.