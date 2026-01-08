Γεμάτη καινοτομίες και ιδέες η Citroen στην Έκθεση των Βρυξελλών

Στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών, το οποίο ανοίγει τις πύλες του στο κοινό στις 9 Ιανουαρίου 2026, η Citroen αποκαλύπτει ένα περίπτερο που αντικατοπτρίζει την ταυτότητά της: πολύχρωμο, σύγχρονο και φιλόξενο, αναδεικνύοντας όλη τη δημιουργικότητα και την καινοτομία της μάρκας.