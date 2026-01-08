Γεμάτη καινοτομίες και ιδέες η Citroen στην Έκθεση των Βρυξελλών
Γεμάτη καινοτομίες και ιδέες η Citroen στην Έκθεση των Βρυξελλών
Το περίπτερο της γαλλικής μάρκας στη βελγική πρωτεύουσα θα ενσαρκώνει όλη τη δημιουργικότητα και την καινοτομία της.
UPD:
Στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών, το οποίο ανοίγει τις πύλες του στο κοινό στις 9 Ιανουαρίου 2026, η Citroen αποκαλύπτει ένα περίπτερο που αντικατοπτρίζει την ταυτότητά της: πολύχρωμο, σύγχρονο και φιλόξενο, αναδεικνύοντας όλη τη δημιουργικότητα και την καινοτομία της μάρκας.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα