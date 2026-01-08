Γεμάτη καινοτομίες και ιδέες η Citroen στην Έκθεση των Βρυξελλών
Το περίπτερο της γαλλικής μάρκας στη βελγική πρωτεύουσα θα ενσαρκώνει όλη τη δημιουργικότητα και την καινοτομία της.

Στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών, το οποίο ανοίγει τις πύλες του στο κοινό στις 9 Ιανουαρίου 2026, η Citroen αποκαλύπτει ένα περίπτερο που αντικατοπτρίζει την ταυτότητά της: πολύχρωμο, σύγχρονο και φιλόξενο, αναδεικνύοντας όλη τη δημιουργικότητα και την καινοτομία της μάρκας.

