Η μεγάλη απαγοήτευση από τον συγκεκριμένο Δήμαρχο
Πολίτες και χρήστες των social media εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τις αλλαγές, οι οποίες θεωρούν ότι είναι αντίθετες στα συμφέροντα τους.
Η ανάληψη των καθηκόντων του Ζοχράν Μαμντάνι ως νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και κριτική. Πολίτες και χρήστες των social media εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τις αλλαγές στις τιμές των εισιτηρίων των δημόσιων συγκοινωνιών, οι οποίες θεωρούν ότι είναι αντίθετες στα συμφέροντα τους.
