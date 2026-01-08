Η μεγάλη απαγοήτευση από τον συγκεκριμένο Δήμαρχο
NEWSAUTO.GR

Η μεγάλη απαγοήτευση από τον συγκεκριμένο Δήμαρχο

Πολίτες και χρήστες των social media εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τις αλλαγές, οι οποίες θεωρούν ότι είναι αντίθετες στα συμφέροντα τους.

Η μεγάλη απαγοήτευση από τον συγκεκριμένο Δήμαρχο
UPD:

Η ανάληψη των καθηκόντων του Ζοχράν Μαμντάνι ως νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και κριτική. Πολίτες και χρήστες των social media εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τις αλλαγές στις τιμές των εισιτηρίων των δημόσιων συγκοινωνιών, οι οποίες θεωρούν ότι είναι αντίθετες στα συμφέροντα τους.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ


UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης