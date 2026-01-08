Αυτή είναι η ισχυρότερη Triumph Trident στην ιστορία
Αυτή είναι η ισχυρότερη Triumph Trident στην ιστορία

Το νέο «όπλο» της βρετανικής μάρκας φέρει το βαρύ όνομα Trident με τον ενισχυμένο κινητήρα της best seller Tiger Sport 800.

Αυτή είναι η ισχυρότερη Triumph Trident στην ιστορία
Δεν υπήρχε νομίζω κανείς που να πίστεψε ότι η Triumph, μετά την παρουσίαση πέρυσι της Tiger Sport 800, δεν θα προχωρούσε σε μια αντίστοιχη έκδοση για την Trident.

