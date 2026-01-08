Αυτή είναι η ισχυρότερη Triumph Trident στην ιστορία
Αυτή είναι η ισχυρότερη Triumph Trident στην ιστορία
Το νέο «όπλο» της βρετανικής μάρκας φέρει το βαρύ όνομα Trident με τον ενισχυμένο κινητήρα της best seller Tiger Sport 800.
Δεν υπήρχε νομίζω κανείς που να πίστεψε ότι η Triumph, μετά την παρουσίαση πέρυσι της Tiger Sport 800, δεν θα προχωρούσε σε μια αντίστοιχη έκδοση για την Trident.
