Έρχεται νέο και φθηνό ηλεκτρικό - Πόσο θα κοστίζει;
Εκπρόσωπος της Nissan επιβεβαίωσε ότι η εταιρεία εξελίσσει ένα ηλεκτροκίνητο μοντέλο το οποίο θα βασίζεται στο νέο Renault Twingo E‑Tech Electric.
Η προσπάθεια των ανθρώπων της Nissan να επαναφέρουν την εταιρεία σε κερδοφορία προβλέπει και τη δημιουργία καινούργιων μοντέλων τα οποία θα απευθύνονται σε ευρύτερο αγοραστικό κοινό.
