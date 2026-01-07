Γιατί τα ηλεκτρικά SUV έχουν μικρότερη αυτονομία;
NEWSAUTO.GR

Γιατί τα ηλεκτρικά SUV έχουν μικρότερη αυτονομία;

Πολλοί διατείνονται πως όσο μεγαλύτερο και βαρύτερο ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, τόσο μεγαλύτερη κατανάλωση και λιγότερη αυτονομία έχει. Ισχύει, όμως;

Γιατί τα ηλεκτρικά SUV έχουν μικρότερη αυτονομία;
UPD:
Τα SUV συνεχίζουν να κερδίζουν δημοτικότητα και στην εποχή της ηλεκτροκίνησης, χάρη στην καλή ορατότητα, την άνεση και την αίσθηση ασφάλειας που προσφέρουν.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης