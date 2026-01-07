Έτοιμα τα δύο νέα διαφορετικά Fiat Panda - Πότε θα τα δούμε στην Ελλάδα;
Έτοιμα τα δύο νέα διαφορετικά Fiat Panda - Πότε θα τα δούμε στην Ελλάδα;
Πριν το τέλος του 2026, η ιταλική μάρκα θα έχει παρουσιάσει το μεγαλύτερο Giga Panda και λίγο αργότερα το πιο στιλάτο Fastback.
UPD:
Το 2026 αναμένεται να αποτελέσει κομβική χρονιά για τη Fiat, με το ενδιαφέρον να στρέφεται μεταξύ άλλων στη μεσαία κατηγορία.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα