ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Πολύ δύσκολη η κάθοδος του Κηφισού από σύγκρουση φορτηγών: Το ένα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε στο δεύτερο

Έτοιμα τα δύο νέα διαφορετικά Fiat Panda - Πότε θα τα δούμε στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Έτοιμα τα δύο νέα διαφορετικά Fiat Panda - Πότε θα τα δούμε στην Ελλάδα;

Πριν το τέλος του 2026, η ιταλική μάρκα θα έχει παρουσιάσει το μεγαλύτερο Giga Panda και λίγο αργότερα το πιο στιλάτο Fastback.

Έτοιμα τα δύο νέα διαφορετικά Fiat Panda - Πότε θα τα δούμε στην Ελλάδα;
UPD:
Το 2026 αναμένεται να αποτελέσει κομβική χρονιά για τη Fiat, με το ενδιαφέρον να στρέφεται μεταξύ άλλων στη μεσαία κατηγορία.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης