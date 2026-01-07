Τέλος το τρίγωνο, έρχεται ο φάρος

Η Ισπανία γίνεται η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που καταργεί το τρίγωνο κινδύνου, εισάγοντας έναν έξυπνο φάρο V16 με GPS για μεγαλύτερη ασφάλεια σε περίπτωση βλάβης.

