Τέλος το τρίγωνο, έρχεται ο φάρος
Τέλος το τρίγωνο, έρχεται ο φάρος
Η Ισπανία γίνεται η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που καταργεί το τρίγωνο κινδύνου, εισάγοντας έναν έξυπνο φάρο V16 με GPS για μεγαλύτερη ασφάλεια σε περίπτωση βλάβης.
Ριζική αλλαγή στον τρόπο σήμανσης ακινητοποιημένων οχημάτων φέρνει η Ισπανία, καθώς καταργεί νομοθετικά το κλασικό τρίγωνο κινδύνου.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα