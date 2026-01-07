Αγροτικά μπλόκα: Η ντροπή όλης της ελληνικής κοινωνίας και του κράτους (video)

Κανένας σεβασμός λοιπόν για τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος καθορίζει τους κανόνες κυκλοφορίας για τους πολίτες. Κατα προέκταση λοιπόν, δεν υπάρχει σεβασμός γα την ανθρώπινη ζωή, παρα μόνο για να ικανοποιηθούν τα αιτηματα... Οι αγρότες που αποφάσισαν να κλείσουν την Εθνική Οδό Κορίνθου-Τριπόλεως σε μια στροφή, όπου τα οχήματα εισέρχονται με μεγάλη ταχύτητα και χωρίς κανένα μέτρο προστασίας, διοργανώνουν «πάρτι» εις βάρος της ανθρώπινης ζωής.

Αυτή η ηλίθια παρέμβαση, είναι ξεκ'άθαρα μια παράνομη ενέργεια που παραβλέπει βασικούς κανόνες για την ασφάλεια των οδηγών και τη ροή της κυκλοφορίας. Όταν αναφερόμαστε στους κανονισμούς του ΚΟΚ, αναφερόμαστε σε κανόνες σχεδιασμένους να προστατεύουν τις ζωές των ανθρώπων.

Η είσοδος στην εθνική οδό από παράπλευρη πρόσβαση, η αποφυγή των μπάρων και η δημιουργία μπλόκου στη μέση μιας στροφής είναι όχι μόνο παράνομες ενέργειες, αλλά δείχνουν επίσης έλλειψη σεβασμού προς τους υπόλοιπους πολίτες που πληρώνουν φόρους και έχουν οικογένειες.