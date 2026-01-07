Υπάρχουν αυτοκίνητα στην Γροιλανδία;

Και ξαφνικά, στα καλά καθούμενα (περίπου) ο νέος πλανητάρης (και αυτός περίπου λόγω Μασκ) έβαλε στο στόχαστρο την Γροιλανδία, την οποία όπως λέει θέλει να την εξαγοράσει (περίπου…) σαν μία real estate συναλλαγή.