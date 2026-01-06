Ψηφιακά κλειδιά: Ευκολία ή χαρά του κλέφτη;
NEWSAUTO.GR

Ψηφιακά κλειδιά: Ευκολία ή χαρά του κλέφτη;

Τα νέα δεδομένα θέλουν τα αυτοκίνητά μας να ξεκλειδώνουν από απόσταση. Πως όμως εξασφαλίζεται ότι δεν τα καθιστά ευάλωτα στους κλέφτες;

Ψηφιακά κλειδιά: Ευκολία ή χαρά του κλέφτη;
UPD:
Η αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται μπροστά σε μια νέα εποχή, όπου το παραδοσιακό κλειδί χάνεται από το μπρελόκ και αντικαθίσταται από την τεχνολογία των ψηφιακών κλειδιών.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης