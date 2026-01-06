Ραντάρ μέσης ωριαίας ταχύτητας - Έρχονται και στην Ελλάδα;

Η εφαρμογή ραντάρ μέσης ωριαίας ταχύτητας θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα στην οδική ασφάλεια της Ελλάδας, ακολουθώντας το παράδειγμα χωρών όπως η Ολλανδία, όπου η χρήση τους έχει μειώσει θεαματικά τα τροχαία ατυχήματα.