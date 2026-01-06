Έχεις απλήρωτη κλήση; Μάθε τι ισχύει μέσα σε λίγα λεπτά!
Πολλοί οδηγοί ανακαλύπτουν μια τροχαία κλήση… μήνες μετά. Πλέον, μπορείς να δεις άμεσα online αν υπάρχει βεβαιωμένο πρόστιμο, πριν «φουσκώσει» με προσαυξήσεις.
Αν έχεις την υποψία ότι κάπου, κάποτε, σου «ξέφυγε» μια τροχαία παράβαση, δεν χρειάζεται να περιμένεις το χαρτί στην πόρτα. Πολλές κλήσεις δεν παραδίδονται ποτέ εγκαίρως, με αποτέλεσμα το πρόστιμο να εμφανίζεται αργότερα και συχνά αυξημένο.
