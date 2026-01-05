Formula 1 για δρόμους: Αυτό είναι το νέο hypercar με τα 1.015 άλογα!
Formula 1 για δρόμους: Αυτό είναι το νέο hypercar με τα 1.015 άλογα!
Η Red Bull δημοσίευσε φωτογραφίες από το RB17 v2, το καινούργιο hypercar της, το οποίο δημιούργησε ο Άντριαν Νιούι πριν φύγει από την ομάδα της Formula 1.
Ο Άντριαν Νιούι, ο γνωστός αεροδυναμιστής και υπεύθυνος για τη σχεδίαση πολλών επιτυχημένων μονοθεσίων της Formula 1, πλέον έχει αφήσει την ομάδα της Red Bull για να αναλάβει την Aston Martin.
