Ιδού ο φόβος και ο τρόμος των Ελλήνων οδηγών
NEWSAUTO.GR

Ιδού ο φόβος και ο τρόμος των Ελλήνων οδηγών

Ο φόβος των οδηγών στην Ελλάδα, δεν είναι ούτε οι λακκούβες, ούτε τα μπλόκα της Αστυνομίας και τα αλκοτέστ, αλλά ούτε ο ίδιος τους ο εαυτός. Θα σας εκπλήξουν τα αποτελέσματα της έρευνας…

Ιδού ο φόβος και ο τρόμος των Ελλήνων οδηγών
UPD:
Οι οδηγοί στους ελληνικούς αλλά και ευρωπαϊκούς δρόμους βιώνουν καθημερινά μια αίσθηση ανασφάλειας. Αυτό οφείλεται όχι μόνο στις συμπεριφορές των άλλων, αλλά και στα δικά τους λάθη και τις παραλείψεις τους.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης