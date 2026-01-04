Τι είναι αυτή την κόκκινη γραμμή στους δρόμους - Τι πρέπει να κάνει ο οδηγός;

Κυβερνήσεις και οργανισμοί σε διάφορες χώρες πειραματίζονται με νέες μορφές διαγράμμισης καθώς και με διαφορετικά χαρακτηριστικά επιφανείας, με στόχο τη μείωση των ατυχημάτων και την αλλαγή συμπεριφοράς των οδηγών.

Η ανάλυση της συμπεριφοράς των οδηγών είναι ένα θέμα που έχει πολλαπλές εκφράσεις, από τον καθορισμό περιοχών με αυξημένο κίνδυνο έως τη διαχείριση πιο αποτελεσματικών ζωνών προτεραιότητας για μέσα μεταφοράς και ευαίσθητες περιοχές, όπως δάση και πεζόδρομους.

Διεθνείς αναφορές και έρευνες αποδεικνύουν ότι οι κόκκινες χρωματιστές επιφάνειες γίνονται πιο αντιληπτές από τους οδηγούς. Αυτές τείνουν να ενεργοποιούν έναν ψυχολογικό μηχανισμό που συμβάλλει στη μείωση της ταχύτητας, την αύξηση της συγκέντρωσης και την ενίσχυση της προσοχής σε συγκεκριμένα σημεία του οδοστρώματος όπου υπάρχουν κίνδυνοι. Υπάρχει ενισχυμένος κίνδυνος ατυχημάτων ή ανάγκη για πιο αυστηρή τήρηση των κανόνων, όπως έχουν επισημάνει και πρόσφατες μελέτες σχετικά με τη σημασία των διαγραμμίσεων στην επιρροή της οδηγικής συμπεριφοράς.

