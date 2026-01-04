Μπαταρίες ηλεκτρικών: Τι γίνεται μετά το τέλος της ζωής τους;
Μπαταρίες ηλεκτρικών: Τι γίνεται μετά το τέλος της ζωής τους;
Η φθορά των μπαταριών αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, τόσο τεχνικά όσο και οικονομικά.
UPD:
Κινέζοι ερευνητές παρουσιάζουν μέθοδο αναγέννησης μπαταριών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, μειώνοντας κόστος, απόβλητα και ανάγκες εξόρυξης πρώτων υλών.
