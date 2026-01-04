Κάμερα έκοψε κλήσεις 1.000.000 ευρώ σε λίγες ημέρες - Που βρίσκεται;

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή προστίμων περίπου 1.000 ευρώ στους οδηγούς που παραβιάζουν τους κανονισμούς μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας. Η πρωτοποριακή τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιείται σε αυτές τις κάμερες καταγράφει αυτόματα τις κινήσεις και τη συμπεριφορά των οδηγών που παραβιάζουν τους θεμελιώδεις κανόνες οδικής ασφάλειας, χωρίς να χρειάζεται η άμεση παρέμβαση της αστυνομίας.

Κατά τις πρώτες 5 ημέρες της δοκιμαστικής φάσης, μία μόνο μονάδα στην Λεωφόρο Συγγρού, εντόπισε περίπου 3.000 παραβάσεις, με τα πρόστιμα να ανέρχονται σχεδόν σε 1.000.000 ευρώ.

Οι πιο συχνές παραβάσεις που εντοπίζονται περιλαμβάνουν τη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, την απουσία ζώνης ασφαλείας και την υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων ταχύτητας. Το σύστημα διευκολύνει τη καταγραφή κάθε παράβασης, προσφέροντας λεπτομερείς φωτογραφίες και βίντεο που χρησιμοποιούνται για την ηλεκτρονική επαλήθευση και αποστολή των προστίμων στους κατόχους των οχημάτων.

