Απίστευτο! Έφτιαξαν τρικύλινδρο με σχεδόν 610 άλογα!
Ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές hypercar στον κόσμο κατάφερε να εξελίξει έναν τρικύλινδρο κινητήρα με ισχύ που αναλογεί σε εξακύλινδρο.

Η Koenigsegg παραμένει συνώνυμο της τεχνολογικής υπέρβασης, ακόμη κι όταν το επίκεντρο δεν είναι ένας V8, όπως εκείνοι των Jesko και Sadair’s Spear.

Ο λόγος για τον δίλιτρο τρικύλινδρο TFG (Tiny Friendly Giant), έναν κινητήρα που παρουσιάστηκε στο Gemera και θεωρητικά μπορεί να αποδώσει έως 608 ίππους χάρη σε διπλή υπερτροφοδότηση, πίεση κοντά στα 30 psi και όριο περιστροφής 9.000 σ.α.λ.

