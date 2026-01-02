Το τέλος των χιονοδρομικών κέντρων

Η φετινή σεζόν έχει ξεκινήσει με μεγάλες διακυμάνσεις στις καιρικές συνθήκες σε όλο τον κόσμο, με περιοχές όπως η Καλιφόρνια να βιώνουν δραματικό έλλειμμα χιονιού στην αρχή της και στη συνέχεια απότομες χιονοπτώσεις που, παρά τη μεγάλη συγκέντρωση χιονιού, δημιούργησαν κινδύνους χιονοστιβάδων και προσωρινές αναστολές λειτουργίας σε δημοφιλή θέρετρα όπως το Mammoth Mountain, όπου χιονοστιβάδα τραυμάτισε εργαζόμενους και οδήγησε σε αναστολή λειτουργίας την περίοδο των εορτών.

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει ακόμη πιο δραματικές αλλαγές στον χάρτη των χιονοδρομικών κέντρων, με εκατοντάδες πίστες να έχουν εγκαταλειφθεί και αρκετά θέρετρα να έχουν ήδη κλείσει οριστικά επειδή η φυσική χιονόπτωση έχει γίνει εξαιρετικά αναξιόπιστη, ιδίως στα χαμηλότερα υψόμετρα. Στη Γαλλία, περισσότεροι από 180 σταθμοί έχουν βάλει «λουκέτο» και εκατοντάδες εγκαταλειμμένα κτίρια και αναβατήρες πλέον στοιχειώνουν το τοπίο σε πολλές περιοχές των Άλπεων, όπου το χιόνι δεν είναι πια αρκετό για να στηρίξει οικονομικά τις επιχειρήσεις που εξαρτώνται από τον χειμερινό τουρισμό. Η μείωση του χιονιού οφείλεται σε αύξηση της θερμοκρασίας και αλλαγές στα πρότυπα των χιονοπτώσεων, τα οποία επιφέρουν σύντομα και ζεστά διαστήματα ακόμα μέσα στη χειμερινή περίοδο