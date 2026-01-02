Εταιρεία προς εργαζόμενούς της: Το 2026 θα είναι το πιο δύσκολο της ζωής σας

Το μήνυμα προς τους εργαζόμενους ήταν ξεκάθαρο και χωρίς περιθώρια παρερμηνείας: η επόμενη χρονιά θα απαιτήσει περισσότερη δουλειά, μεγαλύτερη ένταση και απόλυτη προσήλωση στους στόχους. Κατά τη διάρκεια εσωτερικής σύσκεψης με τη συμμετοχή των ομάδων που εργάζονται πάνω στο Autopilot και το Optimus, ο Ασόκ Ελουσουάμι έθεσε τον τόνο.

Ο Ελουσουάμι, ο οποίος κατέχει τη θέση του αντιπροέδρου λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης της Tesla και θεωρείται ένα από τα πιο κομβικά στελέχη στον τομέα της αυτόνομης οδήγησης, ξεκαθάρισε ότι το 2026 δεν θα μοιάζει με καμία προηγούμενη χρονιά. Το μήνυμά του προς τους εργαζόμενους ήταν ότι θα πρέπει να προετοιμαστούν για την πιο απαιτητική περίοδο μέχρι σήμερα, καθώς οι στόχοι που έχουν τεθεί δεν αφήνουν περιθώρια για χαλάρωση ή καθυστερήσεις.