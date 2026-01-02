F1 2026: Ο νέος τρόπος που θα αγωνίζονται οι οδηγοί

Όμως καμία αλλαγή στην ιστορία δεν ήταν μεγαλύτερη από αυτήν που θα δούμε το 2026. Οι μηχανικοί, οι σχεδιαστές, οι υπεύθυνοι στρατηγικής και -φυσικά- οι οδηγοί θα πρέπει να επανεξετάσουν πλήρως την προσέγγισή τους. Ενώ οι αγώνες θα εξακολουθούν να καλύπτουν μέγιστο 310 χιλιόμετρα, θα είναι διαφορετικοί.