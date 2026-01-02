F1 2026: Ο νέος τρόπος που θα αγωνίζονται οι οδηγοί
Η Φόρμουλα 1 εισέρχεται σε μια νέα εποχή το 2026. Η διαχείριση ενέργειας της PU θα μεταμορφώσει το άθλημα στην πίστα και θα αλλάξει άρδην τον τρόπο με τον οποίον αγωνίζονται οι οδηγοί.
Αλλαγές κανονισμών έχουν γίνει πολλές φορές στην ιστορία της F1. Μοιραία έπειτα από κάθε αλλαγή, οι οδηγοί προσαρμόζουν τον τρόπο οδήγησής τους στα νέα δεδομένα.
Όμως καμία αλλαγή στην ιστορία δεν ήταν μεγαλύτερη από αυτήν που θα δούμε το 2026. Οι μηχανικοί, οι σχεδιαστές, οι υπεύθυνοι στρατηγικής και -φυσικά- οι οδηγοί θα πρέπει να επανεξετάσουν πλήρως την προσέγγισή τους. Ενώ οι αγώνες θα εξακολουθούν να καλύπτουν μέγιστο 310 χιλιόμετρα, θα είναι διαφορετικοί.
